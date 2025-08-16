Сегодня 04:45 Явления Элвиса Пресли. Как жил и умер король рок-н-ролла 0 0 0 Фото: KPA / www.globallookpress.com Культура

Ровно 48 лет назад, 16 августа 1977 года, в своем поместье Грейсленд в Мемфисе скончался культовый музыкант XX столетия, включенный в список Зала славы рок-н-ролла, Элвис Пресли. Ему было всего 42, когда его спутница нашла бездыханное тело на полу ванной. Какую жизнь прожил, как получил статус легенды и какими мифами окутана его смерть — в материале 360.ru.

Детство Элвиса Пресли Будущий кумир миллионов родился 8 января 1935 года в американском городе Тьюпело, округ Ли, штат Миссисипи. У его отца Вернона Пресли, чье полное имя как раз Вернон Элвис Пресли, было всего восемь классов образования, потому престижная работа была ему недоступна и приходилось перебиваться фермерством, вождением грузовика и разнорабочим. Мать же, Глэдис Пресли (в девичестве Лав Смит), была дочерью фермера и трудилась на хлопковых полях. Мальчика назвали Элвисом в честь отца и «Ароном» как дань уважения его хорошему другу Аарону Кеннеди. Есть версия, что дело вовсе не в теплых отношениях, а у четы Пресли должна была появиться двойня, но брат-близнец Элвиса, Джесси Гарон, родился мертвым. И второе имя дали как раз в честь него. Из-за перебоев с финансами семья жила достаточно скромно и нередко обращалась за помощью к соседям и государству. В 1938 году Вернона посадили в тюрьму на восемь месяцев по обвинению в подделке чека и Пресли остались без жилья.

Будущий идол рос в атмосфере музыки и религиозности. Он регулярно посещал церковь, где пел в хоре, а дома постоянно играло радио, знакомившее его с кантри и популярной эстрадой. В десять лет будущая знаменитость впервые выступил на публике — на вокальном состязании в рамках молочной выставки-ярмарки спел песню Old Shep и занял пятое место, выиграв пятидолларовый билет на выставку с аттракционами. В течение следующего года Элвис брал уроки игры на гитаре у двух дядей и нового пастора семейной церкви. Он вспоминал: «Я взял гитару, смотрел, как играют другие, и понемногу учился. Но петь на публике я бы не решился — слишком стеснялся». В 1948 году семья Пресли перебралась в Теннесси, где отцу было легче найти работу. Они поселились в Мемфисе, где молодой Элвис открыл для себя афроамериканские музыкальные стили: блюз, буги-вуги и ритм-н-блюз. Позднее уже будучи музыкантом он соединил стили кантри и блюз, дав рождение новому стилю музыки — рокабилли. Молодость Пресли В старших классах юноша часто бывал на Бил-стрит — знаменитой улице в центре Мемфиса, известной как колыбель блюза. Сейчас это популярная достопримечательность со множеством блюзовых клубов и ресторанов, где в свое время выступали Луи Армстронг, Би Би Кинг и другие звезды. Элвису нравились разные музыкальные жанры: блюз, джаз, госпел и кантри. В 1950-м он начал брать уроки игры на гитаре у своего соседа по квартирному комплексу Джесси Ли Денсона, среди друзей которого были братья Дорси и Джонни Бернетты, будущие звезды рокабилли, а также Джонни Блэк, брат Билла Блэка, который позже стал басистом Пресли.

Вместе они играли на улице у дома, исполняя в основном кантри и госпел. Кроме того, Элвис стал посещать ежемесячные госпельные концерты в «Эллис Аудиториум». В 1952 году будущая звезда хотел помочь семье и ради этого вышел на работу в мебельный цех, где после школы работал до 11 вечера. Результат — юноша засыпал на уроках, и мать попросила его бросить и сконцентрироваться на учебе. В 1953-м Пресли окончил школу и устроился в компанию Crown Electric Company, где был разнорабочим, в том числе водил грузовик. Параллельно учился на электрика на вечерних курсах. Тогда же он записал свой голос на пластинку в подарок матери, с которой у него были очень теплые и доверительные отношения, в студии грамзаписи Memphis Recording Service Сэма Филлипса: вошли песни My Happiness и That’s When Your Heartaches Begin. Начало музыкальной карьеры В январе 1954 года Элвис за свой счет записал еще две песни. Одновременно он пытался пройти прослушивания в различные музыкальные группы, включая госпел-коллектив Songfellows, но успеха эти попытки не принесли.

В июне 1954 года Элвиса Пресли пригласили на студию Sun Records для записи песни Without You, но результат не впечатлил Сэма Филлипса. Через неделю тот все равно позвал его поработать с гитаристом Скотти Муром и контрабасистом Биллом Блэком. Уже 5 июля во время пробной записи, после неудачных попыток с балладами, Элвис в шутку начал наигрывать блюзовую That’s All Right Артура Крудапа, добавив ей энергичный ритм. Мур и Блэк подхватили, и Филлипс, услышав это, записал трек. Песня попала на местное радио, где ее крутили по несколько раз в час, а слушатели завалили станцию звонками, желая узнать о певце. Пресли дал интервью в прямом эфире, где ведущий уточнил, что тот учился в школе для белых, чтобы опровергнуть слухи о его афроамериканском происхождении. Вскоре трио записало кантри-песню Билла Монро Blue Moon of Kentucky в похожем стиле. Обе композиции вышли на сингле 19 июля 1954 года. Он тиражом 20 тысяч экземпляров и занял четвертое место в местном чарте. В 1955 году к группе присоединился барабанщик Ди Джей Фонтана, а полковник Том Паркер стал менеджером артиста, заключив контракты с Hill & Range и RCA Records. В январе 1956-го в Нэшвилле был записан хит Heartbreak Hotel, который через три месяца возглавил чарты.

Дебютный альбом Elvis Presley (1956) с каверами Blue Suede Shoes, I Got a Woman и Tutti Frutti также занял первое место, продавшись тиражом свыше 1 миллиона копий. Служба в армии В декабре 1957 года Элвис получил повестку в армию. Отклонив привилегированные предложения, начал службу в 1958-м рядовым в бронетанковой дивизии в Техасе, а затем переведен в Германию. Во время службы он потерял мать Глэдис, умершую в августе 1958 года от гепатита, что стало для него тяжелым ударом. В Германии артист занимался карате, путешествовал в увольнительных и устраивал вечеринки, но по настоянию менеджера Тома Паркера не выступал из-за прав на концерты. В марте 1960-го вернулся в США в звании сержанта с почетным увольнением. Карьера после армии После возвращения в 1960 году записал синглы It’s Now or Never и Are You Lonesome Tonight? , а также альбом Elvis Is Back!. Выступление в шоу Фрэнка Синатры «Добро пожаловать домой, Элвис» принесло ему 125 тысяч долларов. В 1960-х он сосредоточился на кинокарьере, записывая саундтреки, но его альбомы, такие как Double Trouble и Clambake (1967), показали низкие продажи.

В 1968-м телеконцерт на NBC ( ’ 68 Comeback Special) с хитом If I Can Dream ознаменовал триумфальное возвращение на сцену. В 1969 году в American Sound Studio записал In the Ghetto, Suspicious Minds и Kentucky Rain. Концерты в Лас-Вегасе и гастроли в 1970–1972 годах, включая аншлаги в Madison Square Garden и телеконцерт Aloha from Hawaii (1973), транслировавшийся по всему миру, закрепили его статус. Элвис получил три премии «Грэмми» за госпел-исполнения, включая альбомы How Great Thou Art (1967) и He Touched Me (1972). Последний, Moody Blue, вышел в 1977 году. Съемки в фильмах Кинокарьера Элвиса началась в 1956 году с фильма Love Me Tender «Люби меня нежно». В 1957-м он снялся в автобиографической драме Loving You «Любить тебя» и рок-мюзикле Jailhouse Rock «Тюремный рок». После армии сыграл в G.I. Blues «Солдатский блюз», саундтрек которого 10 недель лидировал в чартах, и в Blue Hawaii «Голубые Гавайи» (1961) с хитом Can’t Help Falling in Love. «Формула Пресли» — легкие сюжеты с яркими декорациями и песнями — стала основой его фильмов. В 1964 году гонорары за роли достигли миллиона долларов. Последний фильм, Change of Habit («Смена привычки»), вышел в 1969 году. Всего Элвис снялся в 31 картине.

Личная жизнь В 1955 году Элвис приобрел розовый Cadillac, а в 1957 году — поместье Грейсленд за 100 тысяч долларов. Во время службы в Германии он встретил 14-летнюю Присциллу Болье. В 1963-м она переехала в США, и после нескольких лет ухаживаний сделал ей предложение. Они поженились в 1967 году, в 1968-м родилась дочь Лиза Мари. Брак распался четыре года спустя из-за гастролей звезды и его депрессий. С 1972 по 1976-й он жил с Линдой Томпсон, а в 1977 году с Джинджер Олден, обсуждая возможную помолвку. Полковник Том Паркер, его менеджер и близкий друг, оставался верным Элвису до конца. В 1970-х здоровье певца ухудшилось, он страдал от зависимости от медикаментов. 16 августа 1977 года его нашли мертвым в Грейсленде после передозировки снотворным. Пресли не мог уснуть и выпил успокоительное. Оно не подействовало, и Элвис проглотил еще несколько таблеток, после чего пошел в свою ванную-будуар. Однако его ощущения оказались ложными — кумулятивный эффект от двух мощных доз догнал позже. Его смерть в возрасте 42 лет потрясла мир.

Мифы о смерти Элвиса Пресли Кончина звезды в столь юном возрасте нередко сопровождается теориями заговора и мифами. Банально многие не готовы были поверить в смерть своего кумира. Фанатам тяжело понять, почему детективы, расследовавшие его гибель, предоставили так мало материалов с места гибели. Но есть и откровенно безумные версии произошедшего. Согласно одной идол, который ежедневно потреблял наркотики, был близок к помешательству. Начал увлекаться оккультизмом и россказнями об НЛО, йети и духах умерших. Кроме того, у него развилась паранойя. Элвис заклеивал окна фольгой и поддерживал в помещении очень низкую температуру, едва пригодную для жизни, создавая условия, похожие на темный и холодный склеп, где ему было комфортно. Пресли якобы умер от аутоэротической асфиксии. Другие верят, что перед смертью он был крайне возмущен книгой «Что случилось, Элвис?» авторства его бывших друзей и телохранителей Реда и Сонни Вестов, которых он уволил за год до этого.

В произведении его изображали жестоким, параноидальным самодуром, зависимым от наркотиков и увлеченным дешевой мистикой. Эта публикация угрожала разрушить его и без того хрупкий имидж. Подавленный депрессией и ангедонией, певец, чье здоровье ухудшалось, а разум был омрачен оккультными книгами, мог покончить с собой, стремясь уйти на пике славы. В американской поп-культуре существует феномен «Elvis sightings» — «явления Элвиса». Суть в том, что Король рок-н-ролла, словно насмехаясь над официальной версией смерти, появляется в людных местах в своем фирменном стиле. Путешествует по США, не скрываясь. Фанаты находят следы якобы его присутствия. Например, есть легенда, что артист улетел в Аргентину, а в Штаты заглядывает лишь изредка. В день его смерти некий Джон Берроуз, псевдоним, которым певец подписывался в отелях, якобы отправился в эту страну.