Раскрыто приданое сына главной свахи России Розы Сябитовой

Сын главной свахи России Розы Сябитовой Денис стал объектом критики в социальных сетях после того, как начал посещать ток-шоу и рассказывать о судьбе холостяка. Telegram-канал Shot раскрыл приданное 35-летнего жениха.

Мужчина передвигается на Lada Granta 2018 года выпуска и практически не нарушает правила дорожного движения — всего два штрафа, которые он оплатил почти сразу.

У Дениса в собственности есть квартира площадью 40 квадратных метров в Чертанове стоимостью около 10 миллионов рублей и доля в трехкомнатной квартире в Савеловском районе стоимостью около 25 миллионов рублей. Сын телеведущей увлекается аниме, компьютерными играми и страйкболом.

Денис родился в браке Розы и Михаила Сябитовых в 1989 году. Спустя четыре года после этого его отец умер от инфаркта.

Ранее Лариса Гузеева и подписчики набросились на Сябитову из-за нового образа.