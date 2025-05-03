«Что-то пошло не так». Гузеева и подписчики набросились на Сябитову из-за нового образа

Телеведущая Роза Сябитова появилась в программе «Давай поженимся!» в новом образе, но вместо комплиментов получила критику от Ларисы Гузеевой. Та заявила, что обновленный стиль только делает Розу старше. Сябитова поделилась этим с подписчиками в соцсети.

Неожиданно для Розы многие подписчики согласились с мнением Гузеевой и тоже раскритиковали ее наряд — платье в цветочек с розовым воротничком. Впрочем, и Ларисе досталось — часть пользователей осудила ее резкие высказывания.

«Эти Ваши воротнички точно старят. А Лариса сама одета почти всегда, как тетя с рынка», — написал один из читателей.

«Всегда одевались элегантно, стильно. Но что-то пошло не так. Это случайно не Гузеева Ваш стилист?» — прокомментировал пости другой подписчики.

Ранее телеведущая Василиса Володина отреагировала на оскорбительные слова Гузеевой. Она заявила, что не будет оправдываться и выскажется на этот счет позднее.