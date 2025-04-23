Раскрыта причина конфликта Долиной и Пугачевой

Народная артистка России Лариса Долина призналась, что Алла Пугачева недолюбливала ее из-за песни «Погода в доме». Об этом она рассказала в программе «Легенда» на RTVI .

Хит написал автор и композитор Руслан Горобец. Он многие годы был музыкальным руководителем группы «Рецитал». Выступавшая с ней Пугачева предъявила Горобцу претензии, почему он написал эту песню не для нее. Композитор ответил, что он вправе сам выбирать, для кого и что писать.

«Но тогда он уже и не работал с ней. Тогда она и стала меня как-то недолюбливать. Наверное. Не знаю», — отметила Долина.

При этом исполнительница хита «Льдинка» отметила, что всегда уважала Пугачеву. Артистка отметила, что не считает нужным сейчас это обсуждать.

До этого музыкант Вячеслав Малежик в интервью RTVI рассказал, что Пугачева забирать не только понравившиеся ей песни, но и те, которые могли бы стать шлягерами у других исполнителей. Она не желала «рождать конкурентов».

Ранее стало известно, как Пугачева отметила свое 76-летие. Артистка плясала в красном мини-платье с открытыми плечами и признавалась мужу в любви.