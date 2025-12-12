Раскрыта правда о разводе дочери Анастасии Волочковой. Молчание прервала мачеха

Мачеха дочки Анастасии Волочковой прокомментировала слухи о ее разводе с мужем. Как заявила супруга Игоря Вдовина — Елена Николаева, заявления о распаде брака Ариадны Волочковой и Никиты Григоряна — лишь сплетни.

«Я думаю, что у них все хорошо, откуда вы это взяли?! Я уверена, что просто кто-то подогревает интерес к молодым», — сказала она в беседе с изданием Starhit.

Весной 2025 года Анастасия Волочкова устроила пышную свадьбу для своей дочери Ариадны. Хотя девушка не любит публичности, она уступила матери и согласилась на торжество.

Балерина не жалела денег и сразу заявила, что свадьба дочери будет «по-королевски». Так и случилось. Праздник прошел в особняке Мясникова в Санкт-Петербурге. Ариадна и Никита позировали на ступенях, а рядом сияла от счастья их мать.

К концу лета выяснилось, что влюбленные сыграли свадьбу до похода в ЗАГС. Ариадна и Никита поженились в Москве, а затем устроили второй праздник. На этот раз балерину не пригласили. Гостями стали отец Ариадны Игорь Вдовин и его супруга Елена Николаева.

С наступлением зимы в Telegram-каналах начали появляться новости о том, что молодожены расстались. Некоторые пользователи предположили, что причиной разрыва стала мама одной из сторон.

Ариадна предпочитает держаться подальше от светской жизни и избегает шума шоу-бизнеса. Она не комментирует эти события, но ее мать готова ответить за дочь. Анастасия Волочкова в ярости от таких новостей, писал Woman.ru.

«Столько всего сейчас происходит в жизни, следите за этим. Расстались?! Нет! Живут счастливо, венчанные люди», — заявила она.

После свадьбы Ариадна сменила фамилию на фамилию мужа. Волочкова восприняла это решение довольно критично. Артистка не раз говорила, что уважает выбор дочери, при этом она не скрывала недовольства Никитой Григоряном.

Ранее Волочкова открыто рассказала о конфликте с ближайшими родственниками. Мать и дочь перестали выходить с ней на связь и заблокировали.