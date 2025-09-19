«Похороните меня в пуантах и идите ****». Волочкова шокировала признанием

Балерина Анастасия Волочкова в новом интервью открыто рассказала о конфликте с ближайшими родственниками и сделала ряд шокирующих заявлений о своих похоронах. Интервью опубликовала блогер Вера Ганеева на своем YouTube-канале .

По словам артистки, мать и дочь перестали выходить с ней на связь и заблокировали контакты. Волочкова подчеркнула, что близкие интересуются только деньгами и не проявляют заботы о ее здоровье.

Она также отметила, что считает воспитание со стороны матери продуманным проектом, а дочь Ариадну теперь фактически не признает своей.

Танцовщица призналась, что ежедневно сталкивается с негативом и оскорблениями в сети, однако старается не реагировать на поток критики. При этом она заявила, что свое место в истории балета уже заняла, а чужие оценки ее творчества для нее не имеют значения.

Неожиданной темой стали и личные планы на похороны. Волочкова рассказала, что хотела бы, чтобы ее гроб был белым с золотой надписью и символом-лебедем.