Раскрыта личность победителя 4 сезона шоу «Аватар»

Кикимора победила в 4 сезоне шоу «Аватар», под ее маской скрывалась Жасмин

Победительницей четвертого сезона проекта «Аватар» на НТВ стала Кикимора, под маской которой скрывалась певица Жасмин. Финал шоу прошел 1 января, новогодний финал показали на RuTube .

В финал шоу прошли пять участников — Золотая рыбка, Аврора, Финист — Ясный сокол, Хозяйка медной горы и Кикимора.

Золотая рыбка исполнила песню Маши Распутиной «Отпустите меня в Гималаи». Жюри сразу угадало за маской Валерию Астапову.

Аврора выступила с хитом «А мы любили» группы Hi-Fi. Под маской скрывалась Мария Гусаров (Mary Gu). Члены жюри рассекретили еще троих финалистов, выяснив, что Хозяйка Медной горы — это Ирина Тонева, а Финист — Ясный сокол — Роман Архипов.

Загадкой для них осталась личность Кикиморы, исполнившей в финале композицию A little party never killed nobody. Члены жюри выдвинули несколько версий — Анна Плетнева, Ольга Бузова, Ольга Картункова и Валентина Рубцова, но не угадали.

Даже второе выступление Кикиморы не раскрыло завесу тайны. Когда цифровую маску убрали, перед всеми предстала певица Жасмин.

Ранее стало известно, что под маской Шамаханской царицы в третьем сезоне шоу «Аватар» скрывалась певица Наташа Королева.