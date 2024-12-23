Стало известно, кто был Шамаханской царицей в «Шоу Аватар»

В восьмом выпуске третьего сезона «Шоу Аватар» выбыла Шамаханская царица. Участники узнали в ней певицу Наташу Королеву. Об этом сообщил телеканал НТВ .

Новый выпуск прошел 22 декабря. Комик Тимур Батрутдинов, певцы Марк Тишман, Сергей Лазарев, телеведущие Регина Тодоренко и Лера Кудрявцева номинировали на вылет трех персонажей — Серого волка, Страшилу и Шамаханскую царицу.

Участники решили, что под маской волка скрывался Михаил Шуфутинский, но ошиблись. С Шамаханской царицей им повезло больше.

«Я не мог ни с кем другим спутать Наташу Королеву», — сказал Батрутдинов.

В музыкальном «Шоу Аватар» звезды выступают в образах разных персонажей, скрывая свою личность. В предыдущих сезонах в нем приняли участие Валерия в роли Огненной Ворожеи, Mona под маской Аленушки, Алексей Чумаков в образе Лешего.