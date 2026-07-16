Раскрыт обновленный состав участников шоу «Звезды»
Пригожин и Митя Фомин стали наставниками в новом сезоне шоу «Звезды»
В третьем сезоне шоу «Звезды» обновился список наставников и состав команд. Участниками проекта стали продюсер Иосиф Пригожин и певец Митя Фомин. Об этом «Газете.ru» сообщили в пресс-службе VK Видео.
Фомин и Пригожин взяли под крыло команду «Наполеон», рэпер Тимати и ведущий Дмитрий Журавлев — «Переехавших», певица Наташа Королева и ее муж Тарзан — «Борцов».
Состав команд тоже изменился. Танцор Тимур Родригез присоединился к «Паукам Пустыни», артистка Ольга Картункова — к «Красно-белым», Вячеслав Чепуренко — к «Актерам». Комик Илья Соболев выбрал команду «Парни», его коллега Гуран Амарян — «Друзья».
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