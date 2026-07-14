Кушанашвили заявил о скором завершении карьеры

Кушанашвили заявил, что собирается завершить карьеру в 2027 году

Телеведущий Отар Кушанашвили заявил о намерении завершить карьеру в 2027 году. Об этом он сообщил поклонникам в телеграм-канале .

«Пока да, я склоняюсь к тому, что в 2027 году я завершу [карьеру]», — сказал он.

Одна из причин — нежелание стареть в глазах зрителей. Также Кушанашвили намекнул, что его главная программа «Каково?!» не приносит достаточного заработка, учитывая, что работа над шоу подрывает физическое здоровье. Ведущему еще предстоит полностью побороть рак.

«И все, что мне осталось, — жить качественно. Вот что мне нужно сделать», — сказал Кушанашвили.

В 2024 году журналист появился перед камерой во время прохождения курса химиотерапии. Ему пришлось приехать в студию в 05:00, чтобы подготовить два выпуска шоу. Во время съемок телеведущий испытывал сильные боли.