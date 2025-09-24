Раскрыт минимальный гонорар рэпера Snoop Dogg на закрытой вечеринке в России

Американский рэпер Snoop Dogg (Кэлвин Кордозар Бродус — младший ) оценил свое выступления на закрытой вечеринке в России в два миллиона долларов. Это минимальный гонорар артиста, предъявленный заказчику. С полным райдером звезды хип-хоп-сцены ознакомился Telegram-канал Baza .

Организатор выступления также должен организовать рэперу перелет на частном премиальном самолете и забронировать номер в отеле не ниже пяти звезд. Любые виды съемок во время выступления запрещены, и все участники обязаны подписать договор о неразглашении.

Кроме гримерки для Snoop Dogg с приставкой PlayStation 1, коллекцией игр, большим телевизором и четырьмя джойстиками, необходима отдельная комната минимум для 12 человек, входящих в группу поддержки артиста.

На обед исполнитель предпочитает жареную курицу, стейки, жареную или запеченную рыбу. Пластиковая и бумажная посуда под запретом.

Рэпера и его группу должны сопровождать 11 англоязычных охранников в одинаковой форме, при малейшей угрозе безопасности выступление отменят.

Пока единственным американским рэпером, который посетил Москву за последнее время, стал Канье Уэст. Но он приехал не для концерта, а на празднование дня рождения главного дизайнера его бренда Yeezy — Гоши Рубчинского.