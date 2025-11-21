Раскрыт гонорар Волочковой за алкореалити

Балерина Анастасия Волочкова провела на реалити-шоу «Звезды под капельницей» один день. Продюсер Сергей Дворцов сообщил изданию «Абзац» , что ее мог не устроить гонорар в пять миллионов рублей.

«Так как передача стала олицетворением алкашей и черным стебом, можно догадаться, что она пошла туда за крупную сумму. Я уверен, что не меньше пяти миллионов рублей», — сказал он.

Дворцов заметил, что Волочкова ушла со скандалом. Он допустил, что ее не устроила сумма.

Сама балерина отказалась раскрыть заработок на реалити-шоу. Она сказала, что организаторы заплатили очень много.

Кроме Волочковой в шоу «Звезды под капельницей» участвовали еще семь человек, в том числе телеведущая Маша Малиновская и блогер Габар. Одним из первых ушел актер Никита Джигурда, назвав себя нормальным.