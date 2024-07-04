Раскрыт гонорар Анны Асти за корпоратив

Певица Анна Асти просит от 9,5 млн рублей за концерт на корпоративе

Petrov Sergey/news.ru
Фото: Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Певица Анна Асти за выступление на закрытом мероприятии требует гонорар от 9,5 миллиона рублей. Об этом сообщил портал «Страсти».

По информации издания, точная сумма зависит от даты мероприятия. Кроме того, организаторам нужно предоставить звезде и ее команде трансфер и четыре гримерки, для каждой из которых есть райдер.

Продюсер Сергей Дворцов заявил, что артистка полностью заслуживает такой высокий гонорар.

«Мне даже кажется, что за частный корпоратив это еще маловато, потому что она вправе брать больше девяти миллионов рублей за частный концерт, именно частный. Если говорить про „капустник“, где она также будет принимать участие, то для организаторов ее выступление будет стоить порядка пяти миллионов точно», — добавил он.

Ранее Асти рассказала, как выбила микрофоном два передних зуба. По ее словам, она часто попадает на сцене в неприятные ситуации.

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