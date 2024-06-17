Анна Асти выбила зубы микрофоном

Певица Анна Асти призналась, что выбила микрофоном два передних зуба

Фото: Global Look Press

Во время вручения премии МУЗ-ТВ 2024 певица Анна Асти рассказала журналистам, что часто попадает на сцене в неприятные ситуации. Ее слова передало издание News.ru.

«Я выбила микрофоном два передних зуба и проработала концерт прикрывая рот», — рассказала звезда.

Певица призналась, что боится забыть хореографию или не туда наступить и упасть. По ее словам, на одном из последних сольных концертах у нее сломался каблук.

На мероприятии побывала и певица Лолита Милявская. Она вышла в свет в колье с изумрудом стоимостью миллион долларов. Звезда поделилась своим секретом похудения. По ее словам, за две недели до премии она убрала из рациона жареную картошку и мороженое.

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