Раскрылась странная тайна самой дорогой певицы России

Народная артистка России Надежда Кадышева решила сократить количество концертов и частично передать выступления своему сыну Григорию. Об этом РИА «Новости» рассказал продюсер Сергей Дворцов.

Медиаменеджер утверждает, что Кадышева уже «чувствует возраст». По его словам, певица больше не может выдерживать прежний темп работы.

По словам продюсера, Кадышева не уходит из профессии, однако теперь сын будет время от времени заменять ее на корпоративных мероприятиях. При этом артистка по-прежнему востребована и переживает новую волну популярности. Ее песни уже второй год подряд привлекают молодую аудиторию.

Продюсер отметил, что новогоднюю ночь артистка останется дома. Выступать она не собирается. Весной и летом Кадышева активно гастролировала и, как выразился Дворцов, «заработала достаточно, чтобы позволить себе отдых».

Артистка продолжает работать с коллективом «Золотое кольцо», но теперь планирует распределять нагрузку более бережно, чтобы сохранить здоровье и силы, предположил продюсер.

Надежде Кадышевой 65 лет. В апреле 2025 года ее признали самой высокооплачиваемой артисткой России. Пресса подсчитала, что за концерт певица получает около 20 миллионов рублей.