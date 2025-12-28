Райдер на сдачу. Незлобин шокировал США запросами уровня голодного студента

Комик Незлобин просит два миллиона рублей за выступление в США

Покинувший Россию шоумен Александр Незлобин начал штурмовать американские бары шутками на английском языке. Его специфический райдер удалось получить Telegram-каналу Shot .

Издание уверяет, что комик выставил организаторам не самые обычные условия. Несмотря на солидный ценник за выступление (около двух миллионов рублей) в быту артист аскетичен.

Список его требований авторам публикации больше напомнил корзину покупок школьника-старшеклассника, чем райдер капризной звезды.

Вместо элитного алкоголя и лимузинов Незлобин просит принести в гримерку конфеты и энергетики. Артист предпочитает перекусывать сыром, а запивать все это безалкогольным пивом. Единственным техническим изыском в списке значится портативная bluetooth-колонка.

Похоже, артист максимально упростил жизнь организаторам, сосредоточившись на заработках, а не на роскоши.

Финансовые амбиции комика при этом остаются высокими. В январе Незлобин планирует проехаться с туром по Техасу и Флориде, заглянув в Остин, Даллас и Хьюстон.

Послушать стендап на неродном для юмориста языке — удовольствие не из дешевых: самый бюджетный билет обойдется зрителю в 60 долларов.

Незлобин уехал из России несколько лет назад.