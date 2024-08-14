Сбежавший комик Незлобин оборвал все связи с Россией

Shot: комик Незлобин продал последнюю квартиру в Москве

Фото: РИА «Новости»

Известный комик Александр Незлобин продал свою последнюю московскую квартиру и оборвал все связи с Россией. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации источника канала, речь идет об элитной недвижимости на Патриарших прудах, сделка состоялась в конце июля. Комик продал квартиру площадью 75 квадратных метров на улице Спиридоновка, она находилась в пятиэтажном доме 1933 года постройки.

В среднем такая квартира сдается за 250 тысяч рублей в месяц, на аренде с начала 2022 года комик заработал порядка пяти миллионов рублей.

У комика была еще одна квартира в Тверском районе Москвы. Эту двушку он тоже успел продать, а сам живет в Соединенных Штатах.

Ранее стало известно, что европейцы проигнорировали тур выступавшего против России Незлобина. Артист отменил выступления из-за низких продаж билетов.

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