Набор волонтеров на конкурс «Интервидение» начался в Одинцове

Представители более 20 стран, включая государства БРИКС, СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки, приедут поучаствовать в конкурсе.

Каждый желающий может стать частью этого масштабного события — в качестве волонтера. Организаторы конкурса объявили набор добровольцев.

Задачи волонтеров будут включать сопровождение иностранных делегаций, журналистов и зрителей, а также решение логистических вопросов.

Желающим стать волонтером необходимо подать заявку на платформе «Добро.рф» до 15 июня. Главное условие — участники должны быть старше 14 лет и иметь опыт волонтерской деятельности. Добровольцев ожидает специальное обучение, а также их обеспечат фирменной экипировкой.