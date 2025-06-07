Набор волонтеров на конкурс «Интервидение» начался в Одинцове
Осенью Одинцовский округ станет центром мирового музыкального события — международного конкурса «Интервидение». Фестиваль пройдет 20 сентября на Live Арене.
Представители более 20 стран, включая государства БРИКС, СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки, приедут поучаствовать в конкурсе.
Каждый желающий может стать частью этого масштабного события — в качестве волонтера. Организаторы конкурса объявили набор добровольцев.
Задачи волонтеров будут включать сопровождение иностранных делегаций, журналистов и зрителей, а также решение логистических вопросов.
Желающим стать волонтером необходимо подать заявку на платформе «Добро.рф» до 15 июня. Главное условие — участники должны быть старше 14 лет и иметь опыт волонтерской деятельности. Добровольцев ожидает специальное обучение, а также их обеспечат фирменной экипировкой.