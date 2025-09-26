«Борец за правду и справедливость». Пушилин назвал Кеосаяна настоящим патриотом России
Тигран Кеосаян поддерживал жителей Донбасса задолго до возвращения региона России. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.
«Он был настоящим борцом за справедливость и правду, настоящим патриотом России», — написал он.
Глава ДНР отметил, что режиссер и ведущий помогал жителям региона не словом, а делом и всегда был желанным гостем в Донбассе. Его смерть политик назвал невосполнимой утратой. Пушилин выразил соболезнования родным и близким Кеосаяна.
Ранее уход знаменитости из жизни прокомментировала певица Диана Гурцкая. Она назвала его фантастическим режиссером, который навсегда останется в ее сердце.