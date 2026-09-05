Михаил Шуфутинский получил звание народного артиста России
Путин присвоил Михаилу Шуфутинскому звание народного артиста России
Почетное звание народного артиста России получил певец и композитор Михаил Шуфутинский. Указ президента Владимира Путина опубликовали на официальном портале правовой информации.
Помимо героя мема про третье сентября президент наградил еще несколько человек.
Спортивные комментаторы Ольга Богословская и Георгий Черданцев получили звания заслуженных журналистов. Космонавт-испытатель Алексей Зубрицкий стал Героем России, а председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков — Героем Труда.
Ранее президент отметил заслуги мэра Москвы Сергея Собянина в решении социально-экономических вопросов города. Ему присвоили почетное звание Героя Труда.