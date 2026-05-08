Путин присвоил Алексею Маклакову звание заслуженного артиста России

Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста России актеру театра «Ленком Марка Захарова» Алексею Маклакову. Указ опубликовали на официальном портале правовой информации.

«Присвоить почетные звания: Заслуженный артист Российской Федерации Маклакову Алексею Константиновичу — артисту государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы „Московский государственный театр „Ленком Марка Захарова“», — говорилось в документе.

Глава государства отметил и других деятелей сцены. Актрисы Наталия Селезнева и Марина Зудина получили государственные награды за вклад в развитие культуры и искусства. Почетное звание заслуженных артистов России получили представители балетного искусства и театральной сферы, работающие в Москве, Красноярске и Башкортостане.

