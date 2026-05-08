Путин наградил актрис Селезневу и Зудину за заслуги в культуре и искусстве

Президент России Владимир Путин наградил актрис Наталию Селезневу и Марину Зудину, отметив их заслуги и труды в культуре и искусстве. Президентский указ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

«За заслуги в области отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить: орденом „За заслуги в культуре и искусстве“ Селезневу Наталию Игоревну — артистку государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы „Московский академический театр сатиры“», — говорилось в документе.

Глава государства также наградил медалью «За труды в культуре и искусстве» Марину Зудину — актрису «Московского театра Олега Табакова». Вдове советского и российского актера, театрального режиссера и педагога Олега Табакова в 2025 году исполнилось 60 лет.

Ранее Путин наградил медалями «За храбрость» II степени главу администрации Горловки Ивана Приходько и инженера оперативно-диспетчерской группы Сватовского района электросетей «Луганскэнерго» Виталия Волченко, получившего множественные ранения при обстреле ВСУ в апреле 2025 года.