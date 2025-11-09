Путин поздравил Пахмутову с днем рождения во время концерта

Путин позвонил Пахмутовой во время концерта, чтобы поздравить с 96-летием

Президент России Владимир Путин позвонил народной артистке СССР Александре Пахмутовой, чтобы поздравить ее с 96-летием. Разговор состоялся на концерте в Государственном Кремлевском дворце. Видео опубликовал в Telegram-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.

На кадрах Пахмутова стояла на сцене с телефоном. Звонок президента она прокомментировала словами: «Ой, это ж Путин позвонил!»

Выслушав теплые пожелания, композитор поблагодарила главу государства и пожелала ему в ответ здоровья, радости и счастья. Зрители в зале поддержали Пахмутову овациями.

В 2024 году Александре Пахмутовой присвоили звание Героя Труда за заслуги в развитии музыкального искусства. Композитор получила награду в 95-летний юбилей за многолетнюю творческую работу и особые заслуги в развитии отечественного музыкального искусства.