Путин назвал актерские работы Ливанова уникальными

Путин в поздравлении Ливанова с юбилеем назвал его актерские работы уникальными

За свою карьеру Василий Ливанов создал уникальную галерею актерских работ, ставших эталоном мастерства. Об этом в поздравлении народного артиста РСФСР с 90-летнием юбилеем заявил президент России Владимир Путин .

«Примите теплые поздравления с 90-летним юбилеем. За долгие годы вдохновенного труда вы создали уникальную галерею актерских работ, которые считаются эталоном мастерства, достоянием отечественной культуры», — отметил глава государства.

Путин добавил, что творческая судьба Ливанова, его преданность призванию и избранному делу вызывают глубокое и искреннее уважение. Президент пожелал ему благополучия, бодрости духа и здоровья.

В январе этого года звезда цикла фильмов о Шерлоке Холмсе из-за расстройства кровообращения головного мозга попал в больницу. Также артисту диагностировали проблемы с сердцем на фоне поражения тканей межпозвоночных дисков.