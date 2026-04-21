Путин наградил Олега Меньшикова орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

Президент России Владимир Путин наградил народного артиста РФ Олега Меньшикова орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Указ главы государства опубликовали на портале правовой информации.

«За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить: орденом „За заслуги в культуре и искусстве“ наградить <…> Олега Меньшикова», — говорится в документе.

Меньшиков является художественным руководителем Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой, который в этом году отмечает 100-летний юбилей. Основные праздничные мероприятия придутся на 19–26 апреля.

В 2025 году Меньшиков отметил 65-летие. Театр имени Ермоловой он возглавил в 2013 году, а годом ранее стал его худруком. Народный артист России провел в театре масштабные чистки, сняв большую часть постановок с репертуара, а затем и уволив известных актеров. Вторая чистка состава пришлась на 2021 год.