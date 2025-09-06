Путин наградил Лепса орденом Дружбы

Певца Григория Лепса наградили орденом Дружбы. Указ об этом подписал президент Владимир Путин, документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Награду вручили музыканту за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусств, а также за плодотворную работу в стране.

В документе добавили, что наград удостоились и другие артисты. Певице Ларисе Долиной вручили орден «За заслуги перед отечеством» четвертой степени, драматургу и поэту Юрию Энтину — орден «За заслуги в культуре и искусстве».

Ранее Лепс решил запатентовать товарный знак. Он подал заявку на регистрацию бренда «наGLец», чтобы выпускать под ним видеокассеты, диски для звукозаписи, музыкальные файлы, а также сдавать в аренду оборудование и организовывать мероприятия.

В мае певец просил зарегистрировать товарный знак «дядьГРИШ», но никакой информации об этой заявке пока нет.