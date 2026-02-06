«Путешествие началось необычно». Запашный рассказал о самочувствии после лечения в ЛНР
Народный артист Эдгард Запашный провел 2,5 дня в больнице в ЛНР
Гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный провел 2,5 дня в Луганской республиканской клинической больнице. Об этом народный артист России рассказал в своем телеграм-канале.
«Я снова на Донбассе. Но мое путешествие началось необычно: первые 2.5 дня я провел в больнице, и было два общих наркоза!» — написал он.
Сейчас артист чувствует себя хорошо.
В медучреждении уточнили, что причиной госпитализации стала обострившаяся урологическая патология.
В декабре Запашный подтвердил гибель основателя российского добровольческого формирования «Эспаньола» Станислава Орлова. Дрессировщик пообещал делиться результатами расследования этого дела.