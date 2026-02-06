«Путешествие началось необычно». Запашный рассказал о самочувствии после лечения в ЛНР

Народный артист Эдгард Запашный провел 2,5 дня в больнице в ЛНР

Гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный провел 2,5 дня в Луганской республиканской клинической больнице. Об этом народный артист России рассказал в своем телеграм-канале .

«Я снова на Донбассе. Но мое путешествие началось необычно: первые 2.5 дня я провел в больнице, и было два общих наркоза!» — написал он.

Сейчас артист чувствует себя хорошо.

В медучреждении уточнили, что причиной госпитализации стала обострившаяся урологическая патология.

В декабре Запашный подтвердил гибель основателя российского добровольческого формирования «Эспаньола» Станислава Орлова. Дрессировщик пообещал делиться результатами расследования этого дела.