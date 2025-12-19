Запашный сообщил о гибели командира «Эспаньолы»

Запашный подтвердил гибель основателя «Эспаньолы» и назвал дату его похорон

Фото: РИА «Новости»

Умер основатель российского добровольческого формирования «Эспаньола» Станислав Орлов с позывным Испанец. Гибель военного корреспондента подтвердил дрессировщик Эдгард Запашный.

«Стаса больше нет. Командир добровольческой бригады Эспаньола Испанец умер», — написал он.

Запашный добавил, что уже назначены дата, время и место прощания с руководителем отряда «Эспаньола». Церемония прощания с Испанцем пройдет 22 декабря в Храме Христа Спасителя в Москве.

Также дрессировщик отметил, что сейчас следственные органы устанавливают причину и место гибели Испанца и ее виновников. Запашный пообещал поделиться результатами расследования, как только они будут известны.

Станислав Орлов основал знаменитую добровольческую бригаду, в которой проходят службу фанаты разных футбольных клубов. Подразделение имеет статус официального апробационного полигона Минобороны России.

В июле в Сети опубликовали документальный фильм, посвященный бригаде «Эспаньола». В нем рассказывается, как за годы на СВО поменялась линия боевого столкновения.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте