«Пустота. Грусть. Боль». Киркоров впервые вышел на связь с фанатами после госпитализации

Киркоров опубликовал трогательный пост в память об отце

Певец Филипп Киркоров вышел на связь с поклонниками в день рождения своего отца Бедроса, почтив его память. Артист впервые после госпитализации из-за сильного ожога опубликовал новый пост в Instagram*.

Народный артист России сообщил, что впервые встречает лето без отца. Бедроса Филипповича не стало 18 марта 2025 года.

«Первый раз в жизни встречаю лето без этого праздника. Пустота. Грусть. Боль. Папа», — написал Киркоров.

Артист вспомнил в личном блоге, что в прошлом году они отмечали 92-летие его отца.

Сам Киркоров попал в больницу из-за осложнения — воспалился локоть, обожженный на концерте в Петербурге, как рассказала его представитель Екатерина Успенская.

По ее словам, артисту приходится приезжать на перевязки и обработку раны, иногда даже оставаться в клинике на ночь. Дело в том, что у певца сахарный диабет, поэтому процесс заживления затянулся.

До этого юрист Александр Хаминский рассказал, что организаторов концерта Киркорова и владельцев Большого концертного зала «Октябрьский» могут оштрафовать из-за нарушений требований пожарной безопасности, писал RT.

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