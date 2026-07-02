«Пусть слушают Коку и Буланову»: Лоза отказался писать песни для зумеров

Молодое поколение россиян не готово к прослушиванию хорошей музыки и не испытывает благодарности к ее авторам. Об этом в комментарии Общественной службе новостей заявил певец и композитор Юрий Лоза.

Он подчеркнул, что именно поэтому не пишет песни для артистов, которые сегодня имеют популярность у молодежи.

«Все прекрасно знают, какой у меня интеллектуальный и музыкальный потенциал, но я ради нынешнего поколения зумеров и пальцем не пошевелю, чтобы подарить свои песни. Нечего мне больше делать! Пусть слушают Коку и Буланову», — заявил Лоза.

Артист добавил, что на эстраде есть серьезные исполнители, которые поют песни его авторства. Кроме того, у него есть специальная платформа, где он выкладывает новые композиции.

Лоза отметил, что относит себя к мастодонтам отечественного шоу-бизнеса, которые внесли огромный вклад в его развитие, и современные молодые артисты должны иметь благодарность и выказывать уважение за то, что получили сцену для выступлений.

В начале мая композитор заявил, что лишь единицы смогли исполнить военные песни перед Днем Победы. Все остальные певцы, по словам Лозы, не смогли даже правильно открыть рот, чтобы попасть в такт фонограммы.