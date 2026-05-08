Лоза возмутился качеством исполнения военных песен современными певцами

Музыкант заявил, что в последние годы не появилось ни одной новой по-настоящему значимой композиции, посвященной Дню Победы. Он считает, что причина заключается в положении дел в российском шоу-бизнесе, где талантливые авторы и исполнители не могут пробиться на большую сцену. Поэтому вместо сильных и содержательных артистов зрители вынуждены видеть певцов, которых он считает непрофессиональными.

«Вот мы и терпим различных бесталанных существ, которые поют только под фанеру, но даже под нее не научились открывать свой рот, чтобы попасть в такт», — сказал Лоза.

По словам артиста, лишь немногие современные исполнители смогли выпустить действительно достойные песни, посвященные Дню Победы.

Ранее Юрий Лоза заявил, что знаменитая «Мона Лиза» Леонардо да Винчи была создана с применением технологий, которые до сих пор остаются неизвестными науке.