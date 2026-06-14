Пушилин: Уотерс из Pink Floyd может выступить в ДНР, когда будет безопасно

Основатель рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс сможет выступить в ДНР после улучшения ситуации с безопасностью в регионе. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил глава республики Денис Пушилин.

«Я бы очень хотел, конечно, чтобы они выступили, но пока это небезопасно», — сказал он.

По словам Пушилина, артистов такого уровня необходимо беречь, особенно если они занимают взвешенную позицию по международным вопросам. Он добавил, что после стабилизации обстановки в республике Уотерса будут ждать «с распростертыми объятиями».

Артист часто критиковал вовлеченность западных стран в украинский конфликт. По мнению музыканта, возможное достижение мира на Украине вряд ли изменит ситуацию с русофобией.

Он также заявлял, что жители русскоязычных регионов Украины должны иметь право самостоятельно определять свое политическое будущее, в том числе путем проведения референдумов.