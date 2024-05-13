Пугачеву с «бардаком» на голове заметили в ресторане с Тиньковым | 360°

13 мая 2024, 12:52
Пугачеву с «бардаком» на голове заметили в ресторане с Тиньковым
Певицу Пугачеву сфотографировали на Кипре на встрече с бизнесменом Тиньковым
Певица Алла Пугачева, уехавшая из России с началом СВО, сейчас находится на Кипре. Артистку заметили в компании бизнесмена Олега Тинькова*, сообщил сайт kp.ru.
По данным издания, местные блогеры запечатлели Примадонну в ресторане, когда она обедала с друзьями. Артистка сидела около бывшего банкира. Они в течение длительного времени о чем-то разговаривали.
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Снимок сделали тайно, поэтому Пугачева на нем оказалась без парика. На голове у нее был «бардак», волосы редкие и неухоженные, отметили журналисты.
В конце апреля Пугачеву с ее мужем, юмористом Максимом Галкиным*, также сфотографировали на Кипре. Поклонники бурно обсуждали внешность артистки, указав на ее ужасное состояние и растрепанный вид.
* Признан иностранным агентом на территории России.
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