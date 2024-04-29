Похудевшую Аллу Пугачеву заметили на Кипре | 360°

29 апреля 2024, 05:37
Похудевшую Аллу Пугачеву заметили на Кипре
Kp.ru: сгорбленная и похудевшая Пугачева покинула Израиль, перебравшись на Кипр
Похудевшую Аллу Пугачеву заметили на Кипре с ее мужем Максимом Галкиным*. Внешний вид певицы вызывал бурное обсуждение среди поклонников. Об это написала газета kp.ru.
Вокалистка перебралась из воюющего Израиля на Кипр. В сети появились снимки супружеской пары из Лимассола. Фото сделано со спины. На нем Пугачева и шоумен идут, держась за руки.
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Комментаторов заинтересовал внешний вид певицы. Поклонникам показалось, что на снимке она выглядит «исхудавшей», «растрепанной» и «сгорбленной».
«Довели ее до ужасного состояния», — написал один из комментаторов.
Другие заметили, что «у многих бывает даже больше пяти мужей, главное дети и Родина», поэтому не стоило предавать Россию и бежать за молодым супругом на край света.
Кроме того, интернет-пользователей удивила одежда исполнительницы. На Пугачевой был зеленый брючный костюм в горошек. Некоторые комментаторы сочли, что этот наряд больше напоминает пижаму.
Ранее певец Стас Михайлов напомнил Пугачевой, что популярной ее сделали ее слушатели и поклонники.
* Признан иностранным агентом на территории России.
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Алла Пугачева
Максим Галкин
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