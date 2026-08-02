Пугачеву могут лишить товарного знака «Баронесса фон Орбах»

Певицу Аллу Пугачеву могут лишить права на товарный знак «Баронесса фон Орбах». Подробности сообщило РИА «Новости» со ссылкой на электронную базу Роспатента.

Пугачева лишится товарного знака, если в течение шести месяцев не продлит срок действия исключительного права и не заплатит штраф. Певица несколько раз продлевала срок регистрации знака. Последний раз запись в реестр вносили в 2016 году, права на товарный знак продлены до 2 августа 2026 года.

Новых заявлений певица не подавала, она может сделать это в течение шести месяцев, предварительно заплатив штраф. Под товарным знаком «Баронесса фон Орбах» Пугачева может продавать ряд товаров, в том числе парфюмерию, косметику и ювелирные изделия.

Товарный знак «Баронесса фон Орбах» зарегистрирован в 1997 году. Аристократические корни есть у бывшего мужа Пугачевой, актера Миколаса Орбакаса, — он является потомственным литовским бароном фон Орбахом.

В июне суд Москвы взыскал с Пугачевой более 17 тысяч рублей за коммунальные услуги.