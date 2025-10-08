Пугачеву исключили из реестра ОМС

Певицу Аллу Пугачеву исключили из системы обязательного медицинского страхования России. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По данным журналистов, полис ОМС артистки признали недействительным. Самая вероятная причина случившегося — расхождение в учетных данных. При этом у ее мужа, юмориста Максима Галкина*, все нормально с медицинской страховкой.

Все это время у звезды был бумажный полис старого образца. Она могла посещать медучреждения и получать медицинскую помощь в России, но была обязана обновить документ на современный вариант, однако не сделала этого.

Теперь Пугачеву удалили из реестра ОМС. Обычно такое происходит при технической ошибке или несовпадении персональных данных — расхождении в ФИО или месте проживания.

В случае возвращения Пугачевой в Россию она все равно сможет обратиться в государственную клинику за экстренной помощью. Однако после выздоровления ее отправят в страховую компанию для восстановления полиса.

Муж звезды оказался более прагматичным. Документ обновил и даже успел прикрепиться к центру психического здоровья, бюджетной стоматологии и к терапевту.

Ранее адвокат Александр Трещев подал два иска против Пугачевой после ее скандального интервью. Необходимость во втором иске возникла, потому что нет информации о месте прописки звезды.

*Внесен в список иностранных агентов.