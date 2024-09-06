Движение «Ветераны России» призвало лишить певицу Аллу Пугачеву и шоумена Максима Галкина* родительских прав. Просьбу направили уполномоченному по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Об этом 360.ru сообщили представители организации.

Постоянные переезды и жизнь в разных странах негативно сказываются на психологическом здоровье детей, которым нужна стабильная среда, считают общественники. По их мнению, сын и дочь звездной пары должны учиться в российской школе, ориентированной на традиционные семейные ценности.

Дети Пугачевой и Галкина* — Лиза и Гарри — лишены нормальной жизни и вынуждены постоянно приспосабливаться к новым условиям, объяснил глава «Ветеранов России» Ильдар Резяпов. В этом году дети не вернулись в израильскую школу, а в конце июля уехали с матерью в Латвию. Такая же ситуация возникла в 2023 году, когда семья переехала на Кипр.

«Мы обеспокоены судьбой детей Пугачевой и Галкина*. Постоянные переезды и отсутствие стабильности в жизни Лизы и Гарри вызывают серьезные опасения. Дети нуждаются в постоянной заботе, внимании и стабильной среде для нормального развития», — подчеркнул Резяпов.

По его словам, движение будет настаивать на тщательной проверке ситуации и при необходимости на принятии соответствующих мер.

Депутат Госдумы Сергей Соловьев ранее назвал Пугачеву инструментом провокаций Запада для оправдания зверств украинских властей.

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.