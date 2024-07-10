Пугачеву в Госдуме назвали инструментом для политических провокаций
Депутат ГД Соловьев: Запад сделал Пугачеву инструментом политических провокаций
Звезда советской и российской эстрады Алла Пугачева стала в руках Запада инструментом провокаций для оправдания зверств киевского режима. Такое мнение в интервью РИА «Новости» выразил депутат Госдумы Сергей Соловьев.
Таким образом он прокомментировал опубликованное певицей в соцсетях заявление о ракетном ударе по детской больнице в Киеве.
«Пугачева становится инструментом этих политических провокаций, которые используются для оправдания зверских преступлений киевского режима», — подчеркнул политик.
При этом он обратил внимание на лицемерие и ложь западной пропаганды.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала публикацию Пугачевой, в которой та дала свою оценку ситуации с падением ракеты на медицинское учреждение в Киеве.