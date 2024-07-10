Пугачеву в Госдуме назвали инструментом для политических провокаций

Депутат ГД Соловьев: Запад сделал Пугачеву инструментом политических провокаций

Фото: РИА «Новости»

Звезда советской и российской эстрады Алла Пугачева стала в руках Запада инструментом провокаций для оправдания зверств киевского режима. Такое мнение в интервью РИА «Новости» выразил депутат Госдумы Сергей Соловьев.

Таким образом он прокомментировал опубликованное певицей в соцсетях заявление о ракетном ударе по детской больнице в Киеве.

«Пугачева становится инструментом этих политических провокаций, которые используются для оправдания зверских преступлений киевского режима», — подчеркнул политик.

При этом он обратил внимание на лицемерие и ложь западной пропаганды.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала публикацию Пугачевой, в которой та дала свою оценку ситуации с падением ракеты на медицинское учреждение в Киеве.

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