Пугачева публично посоветовала Стасу Пьехе «ни о чем не думать»

Во время концерта в Нижнем Новгороде певец Стас Пьеха получил травму, после чего у него появилась бессонница. В соцсети он попросил поклонников не давать никаких советов, так как они не работают, однако в комментариях все же появился неожиданный совет от сбежавшей из России Аллы Пугачевой.

Стас Пьеха отметил, что пытался максимально не испортить праздник, а дополнить его: из-за излишней активности он и получил травму.

«И прыгал, и орал, и визжал, и сорвал себе ногу, травмировал копчик», — пожаловался певец.

Он признался, что после чрезмерно эмоционального выступления его замучила бессонница. Поклонникам он задал риторический вопрос «как убить эйфорию».

«Советов не прошу… ни один не сработал за 22 года», — заявил Пьеха.

Несмотря на просьбу не давать советы, в комментариях певцу написала Пугачева. Певица посоветовала коллеге «ни о чем не думать».

Стас Пьеха выступал на концерте в Нижнем Новгороде на праздновании Дня города 16 августа. Резкие движения привели к травме ноги и повреждению копчика.