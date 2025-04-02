Пугачева посвятила вторую новую песню о войне матери, потерявшей сына

Певица Алла Пугачева выпустила еще одну песню о войне под названием «Мама». Об этом сообщили на сайте композитора Андрея Мисина, который написал музыку для композиций.

Песня «Мама» посвящена матери, потерявшей на войне сына.

«Песня включает в себя два монолога: один принадлежит матери, потерявшей сына в ходе боевых действий, а другой — самому сыну, павшему на войне. Алла Пугачева исполняет обе эти роли. Эта песня не столько исполнена, сколько „проговорена“ с характерной для Примадонны глубиной и акцентами», — отметили авторы статьи.

Вторую композицию под названием «Поцелуй войны» Пугачева посвятила героям Великой Отечественной войны. Слова к этой песне написал поэт Андрей Ордынец. Ранее сообщалось, что певица удалила из Сети композиции до официального релиза.