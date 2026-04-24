Пугачева появилась на новом фото с тростью в руках

Галкин показал Пугачеву с тростью на прогулке в Лимасоле

Певица Алла Пугачева появилась на новом фото с тростью во время прогулки в Лимасоле. Снимок в соцсетях опубликовал ее супруг, шоумен Максим Галкин* на странице в Instagram**.

На кадре певица позировала на набережной на фоне моря в коротком клетчатом платье и ботильонах. Вокруг талии она повязала розовый свитер, а глаза скрыла темными очками.

Но больше всего внимание пользователей привлекла трость в руках артистки. В комментариях одни подписчики написали, что Пугачева хорошо выглядит для своего возраста, а другие признались, что они удивлены палочкой в ее руках.

«Очень непривычно видеть Аллу Борисовну с тростью», «Понятно, что ИИ — ноги как у молодой, в 77 лет невозможно так выглядеть. Только трость натуральная» — написали комментаторы.

Ранее продюсер Сергей Дворцов заявил, что песни Пугачевой не сможет исполнить так же ни один другой артист. Так он отреагировал на предложение певицы Виктории Цыгановой передать ей права на репертуар Примадонны.

