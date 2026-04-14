Продюсер Дворцов заявил, что песни Пугачевой никто не перепоет

Продюсер Сергей Дворцов в беседе с ОСН отметил, что ни один артист не сможет исполнить хиты Аллы Пугачевой так же, как она сама. Так он прокомментировал инициативу Виктории Цыгановой, предложившей передать ей права на исполнение песен Примадонны.
«Вика Цыганова — талантливая певица, но шедеврально исполнить песни Пугачевой невозможно. Алла Борисовна — легенда, и ее влияние на отечественную музыку неоспоримо», — сказал Дворцов.
По его мнению, если кто-то и возьмется за эти композиции, стоит ориентироваться на молодую аудиторию, чтобы хиты обрели вторую популярность среди зумеров.
