Пугачева отреагировала на сообщение о смерти ее двойника

Певица Алла Пугачева с сожалением отреагировала на новость о смерти ее главного двойника Алексея Золотова. Об этом она написала в комментариях к публикации в Instagram*.

«Очень жаль», — отреагировала Примадонна.

О смерти Золотова в возрасте 57 лет стало известно 20 апреля. Он скончался в подмосковном поселке Богородское после длительной борьбы с болезнью почек и сердца, а также с осложнениями сахарного диабета.

Золотов выступал инициатором фестиваля «Пугачевская весна» и являлся одним из самых известных пародистов Аллы Пугачевой.

Продюсер Алексей Остудин в беседе с 360.ru отмечал, что пик популярности Золотова пришелся на время, когда на сцене появились двойники, выдававшие себя за знаменитых артистов. Золотов не скрывал своего настоящего имени из принципа.

