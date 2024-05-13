Пугачева отложила выход песни «Ложный стыд» | 360°

Знаменитости 13 мая 2024, 13:33 Пугачева отложила выход песни «Ложный стыд» Певица Пугачева перенесла премьеру песни «Ложный стыд» на неопределенный срок РИА «Новости»

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Поклонники не смогут послушать 13 мая обещанную композицию «Ложный стыд» в исполнении народной артистки СССР Аллы Пугачевой. Релиз новинки решили перенести на другую дату, соответствующее сообщение появилось в YouTube-канале певицы.

«Выход сингла „Ложный стыд“ перенесен. Дата будет объявлена позже», — говорится в посте.

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Пугачева запланировала несколько новинок, которые она размещает на своем YouTube-канале. Артистка 11 мая объявила о выходе песни «Ложный стыд» в этот понедельник, но трек так и появился.

Поклонники с пониманием отнеслись к отложенной премьере и пообещали ждать.

«Аллочка, конечно же, будем ждать с нетерпением!», «Ждем и любим!», «Ждем Аллочка!!! Любим Вас! И очень ждем эту песню!!!», — написали фанаты в комментариях под публикацией артистки.

Тем временем Пугачеву с «бардаком» на голове сфотографировали в ресторане на Кипре. Она была без парика с редкими и неухоженными волосами.