Пугачева оскандалилась неоднозначным поздравлением с Днем Победы

Пугачева навлекла гнев россиян своим двусмысленным постом про День Победы

В День Победы народная артистка СССР Алла Пугачева разместила в Instagram* фотографию Вечного огня, дополнив ее цитатой из своей песни 1996 года. Пост певицы вызвал возмущение пользователей.

«Помянем тех, кого нет с нами, и будем думать о живых», — написала артистка строчку из своей композиции «Скупимся на любовь».

Пользователи соцсети напомнили, что примадонны давно «нет с нами».

«Мы празднуем день Великой Победы, Пугачевой с нами нет — помянем?» — отметили в комментариях.

Ранее сообщалось, что певица негласно считалась мафией российского шоу-бизнеса и запросто могла убрать любого, кто ей не нравился.

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