03 мая 2025 10:59 Запросто могла убрать любого. Чью карьеру загубила Пугачева на пике собственной славы 0 0 0 Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com Знаменитости

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Звезда эстрады Алла Пугачева на пике собственной славы перекрывала кислород другим артистам и не давала реализоваться их потенциалу. Примадонна видела в возможных будущих знаменитостях серьезную угрозу своему статусу.

Мафия отечественного шоу-бизнеса Певица негласно считалась мафией российского шоу-бизнеса и запросто могла убрать любого, кто ей не нравился. У нее было много связей, которые имели решающее значение. Пугачева в те времена была собственницей и не могла позволить кому-то развивать посторонние проекты. О влиятельности артистки говорил актер Роман Охлобыстин. «Могу еще пять-шесть имен назвать действительно талантливых девок. Как только появлялся намек на какую-то конкуренцию, она это резко пресекала», — отметил он. Несколько лет назад Пугачева возглавляла жюри телешоу «Фактор А», в котором участвовал заслуженный артист России Шаман (Ярослав Дронов). Тогда, в 2013 году, певица выгнала исполнителя из проекта, и будущую звезду не допустили к победе.

Фото: РИА «Новости»

В списке жертв — Жанна Агузарова Одной из жертв Пугачевой стала солистка группы «Браво» Жанна Агузарова. Ее необычный голос поражал зрителей. Сначала примадонна взяла ее под свое крыло, пригласив в личный проект «Театр песни». Когда Агузарова стала известной, но не еще не представляла угрозы, Пугачева продвигала ее творчество. Если ситуация выходила из-под контроля, незамедлительно подключались связи, чтобы спустить новую артистку на самое дно. О том, что произошло на самом деле, ничего не известно. Но в один из дней Агузаровой пришлось уйти из театра Пугачевой, сообщил Пятый канал. «Она просто убивала всю российскую эстраду, не пуская туда Кормухину (заслуженная артистка РФ Ольга Кормухина — прим. ред.) и Агузарову», — сказал журналист Михаил Шахназаров в эфире собственного YouTube-шоу.

Фото: РИА «Новости»

На чью еще карьеру повлияла Пугачева От Пугачевой досталось и певцу Игорю Наджиеву. Он представлял угрозу одному из ее фаворитов, которого она продвигала. Сначала примадонна не разрешила жюри отдать Наджиеву Гран-при конкурса 1994 года «Ялта — Москва — транзит». Через несколько лет юному музыканту предложили выступить на концерте на Красной площади, но потом отозвали приглашение: Пугачева поставила ультиматум — или ее «бренд», или Наджиев. С артисткой никто не захотел спорить. «Сейчас мне говорят: „Игорь, неужели запрет до сих пор?“. А меня не приглашают до сих пор на один федеральный канал. Я отснялся в этой программе, слава богу. Все, больше нет приглашений», — возмущается певец. Однако он не держит зла на Пугачеву и считает, что все было к лучшему.

Фото: РИА «Новости»

Под ударом — карьера Долиной От действий Пугачевой могла пострадать и Лариса Долина. В те годы будущая звезда только начинала свое восхождение по карьерной лестнице, и не без трудностей. В 1978 году Долина участвовала в оркестре народного артиста России Анатолия Кролла. Он организовал программу «Антология джазового вокала», хотя это музыкальное направление было запрещено в СССР. Но зрителей было много, находились желающие проникнуться чем-то тайным.

Фото: РИА «Новости»

В то же время Долину тщательно вырезали из эфиров. Причиной тому оказался председатель Гостелерадио СССР Сергей Лапин. «Заявил: „Я эту еврейку у себя на телевидении видеть больше не хочу“», — вспомнила певица в интервью на платформе RTVI. Долина не сдавалась и однажды смогла пробиться. Она попросила поэта Михаила Танича переписать на нее песню «Погода в доме». Вскоре согласовали итоговый текст, а затем заслуженный деятель искусств Руслан Горобец написал музыку.

Мы ее напели ему, втроем пожали друг другу руки и сказали: «Альбом закончен, песня — хит». Лариса Долина певица

Но до этого с Горобцом работала Пугачева, которую совершенно не устраивал такой расклад. «Она стала меня недолюбливать: раньше она работала с композитором Русланом Горобцом. А я к ней всегда с большим уважением относилась», — поделилась артистка. Композитор ответил на претензии Пугачевой довольно жестко. Он заявил, что имеет право делать то, что хочет. Примадонне было из-за чего злиться: композиция стала визитной карточкой Долиной, а альбом — самым продаваемым в России и разошелся тиражом 1,5 миллиона экземпляров.