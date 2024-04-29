Пугачева назвала своего фаворита в «Голосе 12», не согласившись с итогами конкурса | 360°

Знаменитости 29 апреля 2024, 18:31 Пугачева назвала своего фаворита в «Голосе 12», не согласившись с итогами конкурса Пугачева не согласилась с итогами конкурса «Голос 12» РИА «Новости»

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Певица Алла Пугачева обозначила настоящего, по ее мнению, победителя в шоу «Голос 12» на Первом канале. В своем Instagram* артистка прокомментировала результаты конкурса.

Примадонна разместила снимок с изображением Георгия Русских, занявшего по итогам зрительского голосования второе место на проекте.

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«Браво!», — подписала она фото.

Русских ответил Пугачевой, что любит ее бесконечно.

В телевизионном проекте «Голос 12» победил 26-летний Богдан Шувалов с песней «Sole Mio/ Tutti Frutti». Его наставником в шоу была Полина Гагарина.

Ранее певица Алсу публично извинилась за спорную победу дочки Микеллы в детском «Голосе». Она призналась, что до сих пор не может справиться с переживаниями из-за этой ситуации, особенно из-за жесткой критики, обрушившейся на ребенка.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.