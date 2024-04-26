«Винила себя». Певица Алсу извинилась за нечестную победу дочери в детском «Голосе» | 360°

Знаменитости 26 апреля 2024, 13:39 «Винила себя». Певица Алсу извинилась за нечестную победу дочери в детском «Голосе» Певица Алсу извинилась за нечестную победу дочери Микеллы в шоу «Голос. Дети» РИА «Новости»

Читать 360 в

Певица Алсу впервые рассказала о своих чувствах относительно спорной победы своей дочери Микеллы в шоу «Голос. Дети». Она поделилась ими в шоу «Ваша Наташа».

Артистка поделилась, что все еще переживает из-за случившегося, особенно из-за жесткой критики, с которой пришлось столкнуться Микелле. Из-за напряженной атмосферы Алсу испытывала проблемы со сном, пила снотворное и успокоительные.

Реклама

«Винила себя? Конечно. Я переоценила себя, свои возможности, известность. Воспользовалась этим. Да, это было неправильно. Это несправедливо по отношению к другим. У других родителей не было двух миллионов подписчиков», — отметила она.

Алсу публично извинилась за произошедшее, заявив, что поступала под влиянием материнского инстинкта, стремясь к победе для своего ребенка.

«Я хочу публично извиниться… <…> Просто хочу найти правильные слова, чтобы люди поняли: это не было запланировано, никто этого не ожидал, не хотел», — сказала она.

Финал шестого сезона «Голос. Дети» прошел 26 апреля 2019 года и завершился победой Микеллы Абрамовой, дочери Алсу, которая получила 56,5% голосов зрителей. Однако объявленный результат вызвал массу споров среди аудитории и экспертов, которые обвинили артистку в нарушениях в процессе голосования. Позже она призналась в покупке голосов для победы.