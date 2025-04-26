Пугачева благословила Волочкову на исполнение своей песни на свадьбе дочери

Многие эстрадные артисты мечтают получить поддержку от Аллы Пугачевой, но заручиться ей удалось балерине: певица лично благословила Анастасию Волочкову на исполнение песни из ее репертуара. Композиция «Мне нравится, что Вы больны не мной» прозвучит в качестве сюрприза на свадьбе ее дочери Ариадны, сообщил сайт 78.ru .

Балерина объяснила, почему до сих пор поддерживает теплые отношения с легендарной певицей.

«Я сама проходила в жизни времена очень гонений, причем незаслуженных, когда меня на глазах у всей страны незаконно уволили из Большого театра. От меня тогда отвернулось большое количество людей. А Алла Борисовна, кроме добра, мне ничего не делала», — рассказала Волочкова.

По данным источника, музыкальный подарок для молодоженов балерина планировала исполнить после первого тоста.

Венчание Ариадны Волочковой и Никиты Григоряна состоялось 24 апреля в приходе Святой Екатерины Римско-католической церкви. Незадолго до события балерина резко высказалась о женихе дочери. Кроме того, Волочкова призналась, что желает потом забыть свадьбу, «как страшный сон».