Публичный человек платит втридорога: представитель Долиной осудил ее противников

Он также назвал трагичной ситуацию с мошенничеством в отношении певицы. При этом те, кто гонится за лайками и репостами, преследуют корыстные цели и не вникают в суть дела.

«Я, безусловно, понимаю те переживания, которые существуют по этому делу. Справедливость должна быть всеобъемлющей и для всех, она не должна иметь избирательный характер. Возврат украденных и похищенных средств должен быть для всех», — подчеркнул Пудовкин.

По его словам, вопрос мошенничества — очень болезненной, и жертвой может стать каждый. Но публичным людям такие ситуации обходятся втридорога: они расплачиваются эмоциями, здоровьем и оскорблениями в свой адрес.

Концертный директор артистки отметил, что Долина тяжело переживает происходящее в социальных сетях.