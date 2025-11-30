Публичный человек платит втридорога: представитель Долиной осудил ее противников
Представитель Долиной Пудовкин раскритиковал участников флешмоба против нее
Участники флешмоба против певицы Ларисы Долиной устроили «дешевый пиар». Такое заявление РИА «Новости» сделал представитель народной артистки Ларисы Долиной Сергей Пудовкин.
Он также назвал трагичной ситуацию с мошенничеством в отношении певицы. При этом те, кто гонится за лайками и репостами, преследуют корыстные цели и не вникают в суть дела.
«Я, безусловно, понимаю те переживания, которые существуют по этому делу. Справедливость должна быть всеобъемлющей и для всех, она не должна иметь избирательный характер. Возврат украденных и похищенных средств должен быть для всех», — подчеркнул Пудовкин.
По его словам, вопрос мошенничества — очень болезненной, и жертвой может стать каждый. Но публичным людям такие ситуации обходятся втридорога: они расплачиваются эмоциями, здоровьем и оскорблениями в свой адрес.
Концертный директор артистки отметил, что Долина тяжело переживает происходящее в социальных сетях.